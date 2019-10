Az utolsó részben egy újabb jármű is időgéppé vált: egy mozdony volt az, mely hirtelen a semmiből az akkori jelenben, 1985-ben termett a Dokival és családjával a kazán mögött. Akkor a sorompó pirosan villogott, holott sehol nem volt egyetlen vonat sem.

Hihetetlen vagy sem, a jelenet egyes részletei Oroszországban is megismétlődtek. Repülő vonatról persze szó sem volt, de a sorompó pirosan villogott, és hangjelzés is tiltotta az áthaladást. A közlekedési szabályokat az autósok figyelembe is vették, ám egy – vélhetően helyi – férfinak gyanús lett a kisebb forgalmi dugó az átjárónál.

Kameráját a kezébe véve felvette, hogy a vasúti átjáróban – a fenti filmes példán kívül – soha nem jöhetne egyetlen vonat sem, ugyanis a síneket már régen felszedték. Jogosan merül fel ezek után a kérdés: mire vártak az emberek?