Szalay Isti, a népszerű vlogger szeptember 20-án elkísérhette a rendőröket egy razziára, akik a Nemzeti Közlekedési Hatóssággal együttműködve már-már rendszeresen figyelik és keresik Budapest különböző pontjain azokat az autósokat, akik szabálytalan járművel vesznek részt a forgalomban. Az akkori akcióról mi is beszámoltunk.

Néhány napja a youtuber is bemutatta, hogy ő hogyan látta belülről az ellenőrzést. A videóból megtudható, hogy pontosan mit is csinálnak egy-egy ilyen ellenőrzés során a hatóságok emberei. Emellett olyan érdekességek is kiderültek, mint például az, hogy akár egy gyári autótól is visszavonhatják a forgalmi engedélyét, ha megszegi például a zajterheléssel kapcsolatos előírásokat.

A felvételeken látható az aznap esti egyik autó is, melynek visszavonták a forgalmi engedélyét. Az E30-as BMW-nek többek között a világítása nem volt megfelelő, de a duda sem működött megfelelően.