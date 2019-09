A Mazda MX-5-ös sosem arról szólt, hogy a legerősebb vagy a leggyorsabb legyen, hanem a vezetés élményéről, amit akár 110 lóerővel is megad az 1 tonna körüli kis roadster. Nyilván sok megoldás van arra, hogy kicsit erősebb legyen. Például a motorcsere. Hogy a remek súlyelosztása ne boruljon fel annyira, ezért sokan a V6-osokra esküsznek, de nem mindenki áll meg ennyinél.

Ez az 1999-es NB például nyolc hengert hord az orrában, méghozzá a Dodge Challenger Hellcat-ben is szolgáló 6,2 literes blokkot. Kompresszorral a tetején, hogy biztosan meginduljon. 683 lóerőre és 880 Nm nyomatékra lőtték be, mely meglehetősen könnyen viszi a pici Mazdát akár 280 km/órás sebességig. Hogy meg is álljon, ezért alatta Wilwood fékek vannak, a pályahasználatra pedig Sparco ülésekkel és kormánnyal készítették fel.