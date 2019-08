Bőven több mint 100 millió forintnak megfelelő összegbe kerül az eBay-en árult F1-es Ferrari motor, de bizonyára lesz olyan gyűjtő, akinek megtetszik majd az 1995-ös szezonra készített erőforrás. Ilyen motort használtak az olaszok a Ferrari 414 T2-es versenygépekben és ezek nem csak szép sikereket hoztak az istállónak, de remek hangjukkal kényeztették a közönség fülét is.

A Ferrari Tipo 044/1-es 3 literes, V12-es szívómotor és akár 17 ezerig is forog. Az időmérős beállításon akár 760 lóerőre is képes a pletykák szerint. A versenyen azonban 600 ló körülire mérsékelték a teljesítményt, hogy valamivel tartósabb legyen a motor. Épp a 414-es volt az utolsó F1-es versenyautó, mely V12-es motorral nyert világbajnokságot. Schumacher rátermettségét is egy 414-ben mérték fel és úgy gondolták, egyszer még remek világbajnok lehet belőle.