Már nem kapható a Ford Focus RS, de a szintet lépett erős kompakt rendkívül népszerű még ma is, hiszen okos összkerék-hajtása és 2,3 literes turbómotorja miatt nagyon élvezetesen vezethető, mégis mindennap használható autó. A 2,3 literes, négyhengeres EcoBoost motor 350 lóerőt teljesít és 440 Nm a maximális nyomatéka. A 4,7 másodperces százas sprint és a 266 km/órás végsebesség önmagában sem kevés, de a Mountune tudott még hozni a Focus RS-en. Nem is kicsit.

A Mountune már nagyon régen foglalkozik Ford modellekkel és a Focus RS-hez is volt bőven idejük szetteket alkotni. A legújabb pároshoz a BorgWarner szállítja a turbófeltöltőt, méghozzá a legfrissebb technikát pakolják a tuningolt Focusokba. Ehhez azonban mélyebben is bele kell nyúlni a motorba. Mindent a nagyobb teljesítményhez igazítottak és a kipufogórendszert is átdolgozták annak érdekében, hogy ne haljon bele a sokszáz lovas emelésbe az RS.

A kisebbik csomaggal 450 lóerő és 580 Nm nyomaték költözik a motortérbe, a nagyobb viszont már átlépi az 500 lovas lélektani határt. Egész pontosan 520 lóerő és 700 Nm nyomaték jön ki a 2,3 literes négyhengeresből. Ehhez már a vezérműtengelyektől kezdve a szelepeken át egészen az üzemanyag-szivattyúig cserés minden. Ez meg is látszik a csomag árán, a beavatkozás több mint 2 millió forintba kerül.