Olajos benzingőz és messziről hallva is borzongatóan kellemes motorzaj lengi be ezen a hétvégén az Egyesült Államok egyik legjobb versenypályáját, Laguna Secát, ahol egy rendezvény keretein belül – hasonlóan a Hungaroring Classichoz – számtalan régi versenyautó parádézik és küzd meg egymással.

Ott van köztük egy Gunnar Jeanette nevezetű fickó is, aki két Alfa Romeóval vesz részt az eseményen. A férfi rögzítette is, amint egy 1964-es GTZ volánja mögött két kör alatt 25 vetélytársát előzi meg. Bámulatos teljesítmény ez még akkor is, ha a többi veterán vas gazdája még feleannyira sem veszi komolyan a futamot, mint az alábbi videó főszereplője.



Az autó egyébként egy vérbeli versenygép: a csővázas kasztni alatt egy 1570 köbcentis négyhengeres motor duruzsol. Az elsőre talán kicsinek tűnő motor könnyedén kategóriagyőzelemig repítette a mindössze 748 kilós GTZ-t az 1964-es sebringi 12 óráson. Gunnar éppen az 53-as számú győztes autóval körözött Laguna Secában is.