Elképesztő, hogy ezt a példányt Észak-Karolinában találtak, ahol egy pajtában rohadt hosszú évekig. Hamar kirajzolódott, hogy egy igazán stílusos restomod lesz az autóból. Ez az az irány, ahol meghagyják a régi autó stíluselemeit, esetleg az évek során megszerzett patináját, mint ebben az esetben is, a lemezek alá viszont modern technika vagy épp egy friss motor költözik be.

Maradt a kopott fényezés és a mattuló krómok is jól állnak a Hudsonnak, ahogyan az öregített bőrülések és a fa műszerfal is. A motortérben viszont a korábbi 3,5 literes sorhatos helyett már a General Motors LS9-ese dolgozik. Ez a V8-as a C6-os Corvette ZR1-ből származik, tehát elég akaratos darab. A kompresszoros nyolchengeres közel 640 lóereje és 818 Nm nyomatéka könnyen viszi az alvázas kétajtóst. Hozzá négygangos automataváltót csatlakoztattak, melyet a Huntington Beach Transmissions-től szereztek be.

Ez lett az egész Hudson kényege, hogy a viseletes külső alatt egy igazi erőgép lakik. Egyedül talán a 18 colos kovácsolt alufelnik sejtetik, hogy a nagyobb fékek miatt van szükség rájuk. Igazán stílusos darab lett, aminek minden apró karc jól áll.

Forrás: carscoops.com