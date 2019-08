A világon minden ismétli magát, még a Lego is. Készletek jönnek, mennek, majd évek múlva újra előveszik az ötletet, csak a kivitelezés lesz más. Pont, mint ezzel a két, azonos témára épülő Lego készlettel, amelyekből mind terepjárós – felismerhetően Land Roverek vannak mindkét dobozban, az újabban még az is látszik, hogy rövid SII-es – afrikai fotóstúrát ábrázoló jelenetet lehet összerakni, fényképésszel, mókás vadállatokkal.

A 699-es számú Lego készlet nem mai darab, 1977-ben került piacra és mai szemmel végtelenül egyszerű darabokból áll, vonzerejét pedig az adja, hogy ennyire elnagyolt formával is lehet azonnal felismerhető állatokat mintázni. Igaz, a fekvő oroszlán határeset, de az ős elefánt és zebra szerintem szenzációs lett.

Negyven évvel ezelőtt a Lego figura is egyszerűbb volt, festett arc, mozgatható kéz és hajlítható lábak nélkül is jól használható volt. A terepjáró tetején lévő fényképezőgép pedig a világ legegyszerűbb darabja, ami bármikor pótolható. Nem úgy, mint a modern készletben lévő, előre gyártott kamera, amit én már el is szórtam, ördög tudja hova.

2012-es az újabb szafari készlet, nyitható ajtajú terepjáróval, sokkal profibb állatokkal és persze már igazi, mintás pólós, mosolygós figurákkal. A 4637-es szettben a krokodil a legmenőbb, szerintem a kicsike, gonosz szemei és a fogai nagyon menők lettek. Ja, és mozgatható a farka is.

Sajnos már ez az újabb autó is hét évvel ezelőtti kiadás, így ezt sem lehet már Lego boltban megvenni. Sebaj, remélem lesz belőle még frissebb kiadás, csak ne kelljen rá még 28 évet várni.

Ha neked is van valami menő, régi, gyerekkori Lego készleted, örülnék, ha dobnál róla egy képet.

Frissítés:

Az állatok szerettek volna jól kinézni, így összerakódtak rendesen is:

Forrás: Vezess