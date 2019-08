Hosszú idők óta tart és csillapíthatatlan a szabadidő-autók térnyerése. Az emberek egyszerűen imádják a terepjárós küllemű, de személyautós vezethetőségű és kényelmű autókat, ezért szinte minden gyártó több méretben is kínál ilyet. A Peugeot az egyterűit cserélte le a trendibb vonalú autókra, melyekből még az összkerékhajtást is elhagyta. Az angol Top Gear magazin azonban kíváncsi volt arra, hogy két hajtott kerékkel is boldogul-e a 3008-as.

A Peugeot csak kisebb változtatásokat hajtott végre az autón, hogy a Vietnamban zajló túra remélhetőleg zavartalan legyen. Az autó egy 1,6 literes, turbós, négyhengeres benzinmotorral szerelt, GT felszereltségű modell, melyre ARB Simpson tetősátor és 17 colos lemezfelnikre szerelt Cooper AT3 terepgumik kerültek. Hogy biztosan legyen elég fény, egy LED-es lámpasor került a tetőre. Meg bringatartó a 3008 farára, hogy legyen egy egészen biztos közlekedést biztosító jármű.

A Peugeot 3008-asban lévő Advanced Grip Control négy beállítást kínál. Normál, hó, sár, homok és kikapcsolt kipörgésgátlós módot. Mind a kerekek megfelelő fékezgetésével és adott esetben kipörgésével játszik, hogy a szorult helyzetben boldoguljon. Könnyebb terepen azonban ez és persze a jól megválasztott off-road gumik épp kihúzhatják a csávából a 3008-ast.