A Ford Mustanggal számtalan tuningcég foglalkozik Amerikában, de az európai forgalmazás új lehetőséget nyitott ebbe az irányba is. A németországi Neuensteinban működő Wolf Racing igyekezett is nagyot dobbantani azzal, hogy a GT változatból készítenek rettenetesen erős izomautót. A külsőn nem is igazán változtattak, a matricázás és a karbon szárny alig feltűnő. Ellenben a 21 colos felnikkel, melyekre Michelin Pilot Sport gumikat szereltek. A lényeg a motor volt.

Az 5 literes, V8-asra Edelbrock kompresszor került, így a 450 helyett már 735 lóerőt tud, ami mellé 880 Nm csúcsnyomaték társul – így a Ford Mustang 4 másodperc alatt futja a 100-as sprintet. Ez az adat vonatkozik a hatgangos manuális váltóval szerelt verzióra és a 10 sebességes automatára is. A futóművét 30 mm-rel lejjebb ültették, a hátsó kerekek között pedig a Wolf Racing által választott önzáró differenciálmű dolgozik.

A Wolf Racing negyvenedik szülinapja alkalmából hét példányt építenek a 735 lóerős Mustangból, melyeket bő 30 millió forintnak megfelelő összegért vihetnek az izomautóra vágyók.