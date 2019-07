Egan Bernal az első kolumbiai, aki Tour de France-t nyert, mely a kerékpáros versenyek között talán a legismertebb és legnépszerűbb. A befutó Párizsban volt, a Champs-Élysées-n. Természetesen ilyenkor a verseny útvonalán különböző lezárásokra lehet számítani.

Párizs igazi modern nagyváros, ezért mindenhol tele van traffipaxokkal, ilyenkor ezek többségét is deaktiválják. Már csak azért is, mert a versenyző bringások is túllépik az 50 km/órás sebességhatárt. Ezzel együtt az őket kísérő autók is gyorsabban hajtanak. Egy traffipax azonban megtagadta a tilalmat és szorgalmasan villantott mindegyik kocsi után.

Reméljünk nem tömte ki bírságokkal a teljes mezőnyt.