A floridai Lake Worth-ben élő Phil Fraumeni pedáns ember. Ezért amikor felkelt és meglátta, hogy a háza előtt lévő, szépen gondozott füvön áll egy autó, akkor megkérte a kertészt, hogy álljon el onnan. Ez azonban nem a kertész autója volt, hanem egy teljesen idegen emberé. Amikor kisétált, akkor már azt is látta, hogy a fehér Tesla Model 3 töltőn van, mégpedig az ő házához kötve.

Kis csodálkozás után Phil felhívta a rendőrséget, akik hamar előkerítették az autó tulajdonosát. A teslás azonban Phil felesége, Rose Ann szerint bocsánatot sem kért, csak azt hajtogatta, hogy lemerült az autója, melyet aztán 12 órán keresztül táplált Fraumeniék konnektoráról.

Ahogyan más autókkal, úgy az elektromos autókkal is előfordul, hogy elfogy belőlük a szufla. Ekkor több lehetőség is akad. Szólni a haveroknak, trélert hívni, ha már nem voltunk elég előrelátóak vagy megkérni kedves embereket, hogy támogassanak meg némi árammal. Valószínűleg akár Fraumeniék is segítettek volna az autóson, így nem kellett volna sunyi módon rárabolni a kerti konnektorra.