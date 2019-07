Minden idők egyik legnépszerűbb amerikai sportautója, a Ford Mustang idén ünnepli 55. születésnapját. Ezért aztán feldobták néhány aprósággal a modellt, hogy a jövőben legyen mit keresniük a gyűjtőknek is. A Mustang55-öt első sorban a fekete tetőpanelről és az oldalán végigfutó, szintén fekete csíkról lehet felismerni, plusz néhány plakett is tartozik a csomaghoz.

Felfrissítették a színválasztékot is, így már Iconic Silver, Lucid Red, Twister Orange és Grabber Lime közül is válogathatnak a vásárlók. Megújult a 2,3 literes EcoBoost motorral szerelt változat, melyet eltérő hűtőrácsáról lehet majd felismerni. Továbbá az alapfelszereltség része lett az aktív szelepes kipufogó, mellyel halkítani és persze hangosítani is lehet a Mustangot. De talán a legmókásabb a “jó szomszéd” üzemmód, ami az előre beprogramozott időszakokban erősen visszafogja a hangerőt.

A fedélzeti rendszert a FordPass Connect beépített modemmel egészítették ki, mely tíz eszköz számára biztosít wifi-elérést az autóban, így nagyjából minden utas rácsatlakoztathatja az összes okoskütyüjét.