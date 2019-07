Sok hasznos funkció jelent meg és tűnt már el nyom nélkül az autóiparban, aminek hátterében gyakran a költségcsökkentés áll, de nem minden esetben ez a helyzet. A BMW-nek például az a problémája, hogy a vásárlóik nagy százalékának fogalma sincs arról, hogy kombi modelljeiken külön nyitható a hátsó szélvédő. Erről az Autocar nevű magazinnak meséltek.

Stefan Horn, a BMW termékmenedzsere elmesélt néhány kulisszatitkot azzal kapcsolatban, hogyan élhetné túl ez a funkció. A pénzügyi osztályon már most sem örültek neki, hiszen bármennyire is egyszerűnek tűnik a nyitható hátsó ablak, valójában komoly mérnöki munka van ebben is. Ez pedig több alkatrészt, tehát pénzt kíván.

Egyelőre győztek a mérnökök, ezért bekerült az autóba az ablak, feltétel azonban az volt, hogy igyekszenek ezt meg is mutatni a vásárlóknak. Hogy miért hasznos ez? Szűk parkolóhelyeken, kicsi vagy könnyű csomagok esetén, vagy akár hosszabb tárgyak szállításánál is segítség lehet a külön nyitható hátsó ablak.