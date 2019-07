Ausztráliában az Új-Dél-Wales-i rendőrök július 16-án a déli órákban munkájukat végezték, az autósokat igazoltatták. Ekkor állították meg a fehér Holden Commodore-t is, melynek gumijairól már messziről látszott, hogy közel sincsenek jó állapotban.

A rendőrök ezek után alaposabban is átvizsgálták a gépjárművet. Betekintettek a motortérbe is, és olyat találtak ott, ami bármelyik kontármunka-válogatásunkban megállja a helyét. A motor mellé ugyanis oda volt szerelve egy lombfúvó. A tulajdonos az eszközt az akkumulátorhoz is csatlakoztatta, és állítása szerint levegőt fújt a motorba.

Azt nem tudjuk, hogy a narancssárga ‘kamuturbó’ segítségével valóban nőtt-e a gyárilag 231-261 lóerős motor teljesítménye. Az elképzelés nem rossz, de a kivitelezés egyes.

Ha ez nem lenne elég, a sofőr leheletéből metamfetamint mutattak ki, ezért őrizetbe vették a 35 éves férfit. Tetteiért komoly eltiltásra számíthat, egy jó ideig biztosan nem ülhet a volán mögé.