A különleges utánfutót Alaszkában tervezték, gyártották és használták, ahol, lássuk be, több értelme van egy mobil szaunának, mint mondjuk a rekkenő dél-európai hőségben, de ki tudja, mindenkinek más a heppje, ezért bemutatjuk, hátha kedvet kapsz hozzá.

Vannak, akiknek a tűző mediterrán nyárban is jól esik egy kis extra hőenergia: nekik kínál egyedülálló lehetőséget egy amerikai online apróhirdetési oldalon megjelent hirdetés.

A belteret teljes egészében a szauna foglalja el – az utasok éjszakára az utánfutó tetején elhelyezett sátorban vackolhatják el magukat. A belső burkolat cédrusfa, a kályha nem elektromos, hanem fafűtésű, hiszen úgy még hangulatosabb is, és persze helyet kapott a szaunában egy hűtőszekrény is, hogy legyen miből pótolni az elveszített folyadékot. Főzni is tudunk egyébként a szaunában, bár szerintünk ez már igazán túlzás, a hideg sör bőven elég…

A szauna mozgatásáról azonos haragoszöld színre fényezett Ford Sportsmobile kisbusz gondoskodik; az emelt futóművű járművet egy teljesen felújított, 7,3 literes V8-as dízelmotor hajtja. A fogyasztásáról csak annyit, hogy a 175 literes (!) üzemanyagtartály “több mint 800 kilométeres hatótávolságot” ígér.

Az utánfutó és a furgon nem csak fényezésükben azonosak egyébként, hanem kerékméretükben is, így elegendő egy pótkereket cipelni.

A Ford busz belső terében egy teljesen felszerelt konyha, a megemelhető tető alatt kihúzható franciaágy szolgálja a kényelmes kempingezést.

