A helyi rendőrség szerint a viharok szerdán este söpörtek végig az ország északi részén található – turisták körében közkedvelt – Halkidiki-félszigeten. Egy cseh házaspár akkor vesztette életét, amikor lakókocsijukat a heves széllökések magukkal rántották. Egy orosz férfinak és a fiának az életét egy kidőlt fa oltotta ki Néa Potídea városában. Egy román nőt és egy nyolcéves gyereket pedig a vihar következtében leszakadt tetőelemek ütöttek agyon Néa Plagiában egy étteremben.

Az ítéletidő hetedik halálos áldozata egy helyi halász volt, akit szerda este óta eltűntként tartottak nyilván. A 62 éves férfi nem sokkal a vihar előtt szállt vízre csónakjával, este azonban nem tért vissza. A férfi holttestére csütörtökön találtak rá, a Halkidiki-félszigettől mintegy 7 tengeri mérföldre.

Csütörtöki jelentések szerint az ítéletidőben több mint 100 ember sérült meg, közülük néhányan súlyos sérüléseket szenvedtek. Egy kormányzati szóvivő tájékoztatása szerint csütörtökön 23 embert kezeltek kórházban, közülük egy személy állapota válságos. A görög katasztrófavédelem vezetője arról beszélt: tudták, hogy heves vihar fog érkezni, voltak figyelmeztetések is, de azt nem lehetett tudni, hogy a vihar hol fog lecsapni. Szemtanúk és helyi lakosok is arról számoltak be, hogy ehhez foghatót még sosem éltek át.

Forrás: MTI, Youtube