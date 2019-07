Lehet, hogy ezerrel haladunk előre a zöldülés és a villanyautók felé haladó sztrádán, de az amerikai izomautók köszönik, jól vannak. Sőt, sosem voltak ennyire kirobbanó formában. A nagy gyártók egymásra licitálnak, akárcsak a hőskornak számító hatvanas években. Amikor egy Dodge Challenger SRT Demon orrában már gyárilag ott egy 840 lóerős, 1044 Nm nyomatékú, kompresszoros V8-as, akkor a Ford sem maradhat le. Nagyon nem.

Próbálják tartani a lépést, így a Shelby Mustang GT500 minden eddiginél több erőt tud a hátsó tengelyre vinni. Az 5,2 literes V8-as kapott egy 2,65 literes kompresszort, ezzel 760 lóerőt és 847 Nm nyomatékot hoztak ki belőle, ami minden, csak nem kevés, a száz is megvan 3,5 másodperc alatt. Ehhez hétsebességes, duplakuplungos automata váltó csatlakozik, ráadásul minden eddiginél okosabb futóművet is ígér a gyártó. Ebből nem sok derülhetett ki az idei FOS (Goodwood Festival of Speed) fesztiválon, de azért a látvány lenyűgöző.