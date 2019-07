Egy picit görgess lejjebb és nézd meg, mi kapirgálta meg ilyen szépen a felnit!

Tudtad, hogy tízből legalább négy magyar autósnak volt már defektje az elmúlt néhány évben? Ráadásul ezeknek több mint fele jellemzően délután és este, sötétedés után történt, minden másodikat pedig szög vagy kátyú okozott – derült ki a Bridgestone Magyarország egy korábbi felmérésből.

A közlekedésbiztonsági szempontból is veszélyes abroncssérülések 20 százaléka lakott területen kívül következett be, ráadásul úgy, hogy minden harmadik esetben a gépjárművezetők nem egyedül ültek az autóban. A felmérés rámutatott arra is, hogy ezeket a helyzeteket az autósok több mint 60 százaléka helyszíni kerékcserével orvosolta, ami legalább egy órát vett igénybe.