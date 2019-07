A Porsche hetvenedik születésnapján jelent meg a Le Mans-i Moby Dick modern átirata, melynek alapjait a 911 GT2 RS szolgáltatja. Mindössze 77 példány készül belőle és természetesen a bőven több mint 700 ezer eurós ár ellenére pillanatok alatt el is fogyott az összes. Ezeket az autókat a Porsche pályára szánta, de egész biztosan féltett gyűjtői darabok lesznek végül.

Az autó lapos orrot és az eredetihez hűen hosszított fart kapott. Az autót a jellegzetes Martini csíkokkal mutatták be, de most azt is megnézhetjük, hogy mi van a fényezés alatt. Szénszál erősítésű műanyag mindenütt. Vagy, ha úgy jobban tetszik: karbon. A farában lévő biturbó, hathengeres boxermotor 700 lóerős, hozzá hétgangos duplakuplungos váltó csatlakozik. Az autó súlya 1,4 tonna alatti.

Ahogyan ez egy ilyen kaliberű ritkaság esetében lenni szokott, itt is személyre szabható a külső – ha már a célszerű beltér adott -, így a Martini csíkok helyett akár más legendás versenyautó festését is viselheti majd a 935-ös, mint például a Gulf világoskék és narancs kombinációját: