A cseh hatóság hivatalos Facebook-oldalán osztotta meg az alábbi videót néhány napja: egy elszabadult lakókocsi okoz nem éppen hétköznapi balesetet a D1-es autópályán.

A lakókocsi leakadásától számítva durván egy kilométer után észlelte a VW kisbusz vezetője, hogy valami nincs rendben, hiányzik valami. Azonnal félre is húzódott és kisvártatva követte is a szerelvény, találkoztak is a leállósávban, Szerencsére senki nem sérült meg a kaland során.

A helyi rendőrség gondatlanságból elkövetett, közúti veszélyeztetés címen indított eljárást a sofőrrel szemben. Vélhetően az ilyen esetekre kitalált lánc nem volt beakasztva a vonóhorog és a vontatmány között, amelyet pont arra az esetre találtak ki, ha a vonófejről leugrana a vonórúd vége.