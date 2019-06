Olvass tovább

Most, egy évvel és két prototípussal később CUE (illetve most már CUE3) nem csak büntetőt tud dobni, hanem hárompontost is, speciális állvány helyett saját két lábán áll meg, és képes bal kezével átvenni a labdát – és ami a legfontosabb, saját magát kalibrálja (köszönjük, gépi tanulás!), így nem igényli, hogy alkotói két dobás között babráljanak vele.

Ez utóbbi alapfeltétel volt ahhoz, hogy benevezhessenek egy Guinness rekordkísérletre. A frissen megfogalmazott „humanoid robot által dobott legtöbb büntető” kategóriában indultak, és az volt a cél, hogy legalább öt dobás sikerüljön.

Sikerült is, sőt: amikor már jóval túl járt az ezer hibátlan dobáson a robot, a szervezők úgy döntöttek, határt szabnak a kísérletnek, és akármi történik, 2020 dobásnál leállítják azt – azért 2020, mert akkor lesz Tokióban az olimpia. CUE3 alighanem tovább is bírta volna szusszal, mindenesetre 2020-nál, mintegy hat és fél órával a kezdés után pezsgőt bontottak a mérnökök, a Guinness felügyelőbiztosa pedig végre elmehetett pisilni.

CUE3 ezzel bizonyított, a projektnek azonban nincs vége: jön CUE4, aki 2020 januárjában állítólag egy japán ligás all-star mérkőzésen fog pályára lépni, hús-vér kosárlabdázókkal együtt.

