John Dixon életében is eljött az a szakasz, amikor elkezdett vágyni egy Porsche 911-esre. Viszonylag hamar, hiszen középiskolás volt, amikor izomautójával krúzolva összeakadt egy 911-essel és nem sokra rá már a sajátjában ülhetett. Elragadta a német sportkocsik világa és elkezdett autókat gyűjteni főként a ’90-es évekből. Aztán persze jöttek régebbi típusok és Volkswagenek is, valamint egy igazán különleges Porsche 356-os is, mely távol áll az eredeti koncepciótól: egy nyújtott limuzin.

A Taj Ma Garaj név alatt látható gyűjteményt több ezren látogatják – hiszen John Dixon másoknak is megmutatja gyűjteményét – és valószínűleg ez a legkülönlegesebb darab az egyébként roppant eklektikus összetételű kollekcióban. Az Ohio államban található Dayton városában azonban más látványosság után kell nézniük az autóbolondoknak, mert John megválik az autóktól. Nem csak szépen tartott Porschék, de traktorok és gyári, valamint átalakított Volkswagenek is kalapács alá kerülnek majd a 356-os limuzin mellett.

A négyhengeres, léghűtéses boxermotorral valószínűleg nem ez a legfürgébb limó, amit a világ látott, de mindenképpen különleges és minden eleme adott az eleganciához. Már jócskán megnyújtották, a forma valahogy mégis megmaradt. Plusz ajtókon lehet bejutni a hátsó részbe, ahol fejedelmi a lábtér, a sofőrtől üvegfal választ el és napfénytetőn át lehet integetni a járókelőknek. Az értékét megbecsülni is nehéz, hiszen egyedi és egyben nem igazán használható kreáció ez.