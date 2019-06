1998-ban gördültek le a szalagról az utolsó 993-asok és ezzel vége is lett a léghűtéses 911-es történetének, utódja már jóval korszerűbb vízhűtéses motort és megosztóbb formatervet kapott, amivel a rajongók kezdetben nem voltak kibékülve, de végül bebizonyosodott, hogy nagyon jót tett a típusnak és a vállalatnak is a megújulás. Ahogyan az már hagyomány, rengeteg változata volt a hagyományos kupétól a kabrión át a targáig, de a Speedster ebben az esetben kimaradt.

Pontosabban kettőt készítettek, az egyiket Ferdinand ‘Butzi’ Porsche hatvanadik születésnapjára 1995-ben, a másikat az imsert humorista és gyűjtő Jerry Seinfeld rendelte meg két évvel később. Igény viszont van többre is, ezért John Sarkisyan épített egyet. Nem áll tőle távol az ilyesmi, hiszen alkotott már Mercedes SLK-ra épülő sirályszárnyas 300 SL-t is. Most egy kabrió 993-as adta az alapokat, amiből aztán kétüléses gépet készített.

A Las Vegas-i SEMA showra készül az autó, így nem maradhatnak el az olyan látványos részletek, mint a nagy peremű felnik és a kiszélesített sárvédők, valamint a bőrbe húzott beltér. De megvan a dupla púpos far és az alacsonyabb szélvédő is. Utóbbi a Porschétól érkezett és borzalmasan ritka, ezért 50 ezer dollárba került és további 20 ezer dollárnyi munkába kerül, hogy passzoljon a kabrió karosszériájához. Tehát úgy 20 millió forintnyi összeg máris elment a szélvédő kapcsán.

Alább videón is megnézheted a méregdrágán átszabott 993-ast: