Okozhatnak időnként meglepetést a mérőpadok. Az autókról itt könnyen kiderül, hogy vajon tudják-e a gyár által megadott teljesítményt vagy épp optimista számok kerültek be a katalógusba. Persze a modern turbós motorok jellemzően nem csupán hozzák a megfelelő értékeket, de túl is teljesítik azokat. Most a BMW Z4 M40i amerikai piacos változatát tették fel a padra, hogy megnézzék, mekkora a ménes.

Az európai vásárlók számára az eltérő kibocsátási normáknak megfelelően hangolták át a BMW új fejlesztésű – az A90-es Toyota Suprában is megtalálható – sorhatos motort. A B58B30 kódjelű motor az öreg kontinensen 340 lóerőt teljesít és mellé 500 Nm nyomtéka van, a 100-as sprintet 4,5 másodperc alatt zavarja le. Ezzel szemben az amerikai modell pár tizeddel gyorsabb és 382 lóerőt adnak meg a teljesítményére.

A mérésen 373 lóerőt és 540 Nm nyomatékot tudott a BMW Z4 M40i, de egy második körben 576 Nm-t mértek. A mérést végzők szerint ez a főtengelyen több mint 400 lóerős teljesítményt és bőven 600 Nm feletti nyomatékot jelent.