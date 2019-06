Elsőre egy teljesen hétköznapi tankolást látunk Georgia állam egyik benzinkútján: egy hölgy megáll Mercedesével és leakasztja a töltőpisztolyt. Ezek után feltűnik egy másik autó, amiből kipattan egy férfi és megpróbálja ellopni a Mercedest. De csak megpróbálja…

Attól függetlenül, hogy a hölgy csillagos ötöst érdemel helyzetfelismerésből, és valószínűleg tornaórán is kiemelkedően teljesített, attól még órási szerencséje volt, hiszen akár tökösebb és fegyverrel felszerelt tolvajokkal is szembekerülhetett volna. A rendőrség mindig is azt tanácsolja, hogy ne szálljunk szembe a gazemberekkel, a testi épség bármilyen tárgynál fontosabb!