Az eset még áprilisban történt Csehországban, de a felvételt csak most adták közre a hatóságok. A 85 éves motoros Jiří Duszka nekihajtott a leengedett sorompónak, aminek következtében a sínekre sodródott.

Felállni képtelen volt, de egy környéken sétáló 32 éves férfi azonnal a segítségére sietett. Lehúzta a sínekről, nem csak őt, hanem motorját is. A vonat láthatóan vészfékezett, de teljesen megállni már nem tudott, így ha nincs a megmentő bátor cselekedete, akár végzetes következménye is lehetett volna az esetnek. Ezért a hétköznapi hős kitüntetést is kapott a cseh rendőrségtől.