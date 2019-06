A felvétel elejét látva még nem tudjuk mire számítsunk. Talán egy tahó autós, aki hagyományos belső égésű járművével elfoglalja parkolóhelyként az e-autók számára fenntartott töltőpontot? Valami házi gyártású hibrid került a képbe?

Majd ahogy telik az idő, fény derül a furcsa jelenet mozgatórugójára. A Volkswagen sofőrje az autó kerekeit szeretné felfújni, azt hitte, hogy a felfestett szimbólum a vezetékkel, a nagy oszlopok csak levegővételre szolgálnak. Neki totálisan holttérbe került eddig a villanyautózás.

They tried to charge a tyre?! 🤣 pic.twitter.com/QKWp94fxqO

— Alfa Power (@alfapoweruk) June 12, 2019