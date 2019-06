Tudható volt, hogy valami régi autó áll a nappaliban. Először a tulajdonos felesége kotyogta el, hogy harminc éve bérlő nélkül áll a lakás a veterán miatt. Évekig találgatták, hogy mi lehet az ajtók mögött. Erre csak akkor derült fény, mikor kinyílt az öreg faajtó és a jelenlegi tulajdonos megpillantotta a Ferrari hátulját. Ekkorra már talán tudatosult a tulajdonosban is, hogy ezt a projektet nem ő fogja befejezni, ezért engedett bepillantást a falak mögé. 2016 áprilisában hivatalosan is az ügyvédé lett az összeszerelésre és persze szabadulásra váró Ferrari 250 GT PF Coupé.

Sokáig csak hallott róla, de ügyfele elég zárkózott volt a témában, ezért jó ideig nem láthatta az ügyvéd, miféle autó rejtőzik a Hollywood nyugati részén található egyhálószobás lakásban. Végül az ügyfél a nyugdíjba vonulás mellett döntött, és úgy határozott, lassan mindent elad, ami Kaliforniához köti. Úgy gondolta, hogy idős korában másik államban szeretné tölteni további életét, ezért talán nyitottabb lett arra is, hogy némi noszogatás után megmutassa az ügyvédnek, mi lapul az elhagyott apartmanban.

John von Neumann volt az autó első tulajdonosa, aki még 1948-ban alapította a Competition Motorst. Kereskedése kezdetben brit autókkal foglalkozott, majd Porsche és Ferrari modellek importjára állt át. Szlogenje a “versenyezz vele vasárnap, add el hétfőn” sokan elárul arról, hogy milyen autók fordultak meg a kezei között. A német autós vonalban nem kis tényező volt az a Max Hoffmann, aki New Yorkban foglalkozott Porschékkel, de neki köszönhetjük az utcai sirályszárnyas 300 SL-t is. Neumann az ő kereskedésében próbált ki egy Porsche 356 Coupét, majd rögtön meg is vásárolta, aztán meg sem állt Kaliforniáig.

Tőle – tehát John von Neumanntól – vette a második tulajdonos az 1959 decemberében legyártott Ferrari 250 GT-t 1975. július 29-én, amit aztán nagyjából nyolc éven keresztül használt. Utána döntött a felújítása mellett. Mivel elmondása szerint így jóval biztonságosabbnak tűnt, kibontatta a lakás falát, aztán betolták rajta a Ferrarit és mindent visszaállítottak az eredeti állapotába. Illetve a falban csukópántokat hagytak, hogy könnyebb legyen majd mozgatni. Egész egyszerűen zseniális! Ezt követően leszerelte a kerekeket és állványra rakta az autót, mert szerinte egy földrengés alkalmával így nagyobb esélye van talpon maradni. A teljesen felújított 3 literes, Colombo V12-es motor a konyhában, a hűtő előtt hever.

Eredetileg fehér színű volt az autó és vörös bőrrel borított a beltér, amit igazol egy 1960-as Road & Track magazin is, melyen egy kaliforniai 250 GT Pininfarina Coupé látható. Van némi esély arra, hogy éppen ez az autó pózol a címlapon. De az opcionális utasoldali fejtámla miatt ez nem annyira biztos. A jelenlegi tulajdonos már megkezdte az autó helyreállítását, amihez szerencsére minden alkatrésze megvan. Kérdéses azonban a szín és az is, hogy később piacra kerül-e az autó. A becslések alapján a restaurálás után nem biztos, hogy megéri majd eladni a 250 Gt-t, hiába érnek ezek a Ferrarik rengeteget ma.

Forrás: Petrolicious