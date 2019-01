Az 1950-es években a legtöbb autógyártó inkább a hajtásláncra helyezte a hangsúlyt, a karosszériát pedig egy általuk megfelelőnek tartott műhellyel készíttették el az elképzeléseiknek megfelelően. Ez a legtöbb vásárlónak is kiszolgálta az igényeit, de természetesen már akkor is akadtak olyan módos emberek, akik a megfizethetetlen luxusautónál is egyedibbre és drágábbra vágytak. Ilyen volt Mary Lilian Baels is, aki 1916-ban látta meg a lapvilágot Londonban egy remek ügyvéd és egy iparos lányaként.

Lilian előkelő körökben mozgott és ennek meg is lett az eredménye, ő lett III. Leopold belga uralkodó második felesége. Lilian de Réthy azonban származásánál fogva csupán a hercegnői rangot kaphatta meg, a királyi bánásmód azonban ezzel együtt is járt neki. A király a háború után ismét előszeretettel hódolt szenvedélyének és elkezdett drága sportkocsikat gyűjteni, így természetesen a Ferrari kiemelt ügyfele volt. Enzo Ferrarinak azonban jóval több kellett ahhoz, hogy a pénzes nemesek kivívják tiszteletét. Emlékirataiban azonban mégis kedves szavakkal illeti Leopoldot, akit a technika és az autók iránt nagy érdeklődést mutató embernek ír le. Lilian hercegnő is közel került az autókhoz, néhányat vezetett is közülük.