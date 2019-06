1960 októberében mutatták be a Londoni Motor Show-n az Aston Martin kisszériás versenyautóját, a DB4 Zagato-t, melynek karosszériájáért a milánói műhely felelt, azon belül is Ercole Spada. Az autóból mindössze 25 példány készült, amik mára milliárdos veteránok, de az angolok – ahogyan már több alkalommal is – folytatják a sorozatot. A recept persze változatlan, ebben az esetben is a DB4-es alapjait használja a Zagato karosszériás gép, mely valamivel kisebb, csiszoltak az aerodinamikáján és rengeteg alumíniummal tették könnyebbé.

Modern technikát is bevetnek a Buckinghamshireben lévő Heritage Division-nél, mert az autó minden eleme digitalizálva van. Azonban a gyártás nagyja pont úgy folyik, mint hat évtizeddel ezelőtt. Az alumínium karosszériaelemeket kézzel formázzák, az autó könnyű csővázához pedig a legfrissebb FIA szabályoknak megfelelő bukócső is csatlakozik a biztonságot szem előtt tartva. Szénszálas kagylóülések a modern kort jelzik. Ám ezek mind a pilóta kényelmét szolgálják és azt, hogy ma is élvezetes legyen a DB4 Zagato-t hajtani a versenypályán. Mellette bőven akadnak olyan szép részletek, mint a központi anyás Borrani felnik.