Csupán pár perce vette át az ötvenéves amerikai szzínés és humorista, Tracy Morgan a fehér Bugatti Veyron Grand Sport-ját, de már össze is törte a New Yorkban lévő Manhattanben, a 42. utca és a 10. sugárút találkozásánál. Az Emmy-díjas humorista egy Honda CR-V-t koccolt le a forgalomban a szupersportkocsijával. A 2 millió dolláros autó tulajdonosa érthetően igenrült volt, talán ezért történhetett, hogy hevesen kopogtatott a szabadidő-autó ablakán nem igazán úriemberhez méltó stílusban. Az egyelőre kérdéses, hogy ki a felelős a balesetért, még a szemtanúk is nagyon megosztottak voltak az ügyben, így vélhetően a biztosítótársaságok döntik majd el.

A 8 literes, négy turbós W16-os motor a Grand Sportban 1200 lóerőt teljesít és 1500 Nm nyomatéka van. 2,6 másodperc alatt gyorsul 100-as tempóra, a végsebessége pedig alaphelyzetben elektronikusan korlátozott 375 km/óránál.