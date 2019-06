Olvass tovább

981 Bergspyder lett az új projekt neve is és ezzel együtt a színkombinációt is megörökölte az eredeti versenyautótól. A Boxster alapú gép fehér színű és zöld csíkok futnak végig rajta. A szélvédő helyén ívelt plexilap figyel, a motor felett formázott elem közé ékelt fémháló, de még a bukókeretet is sikerült modernizálni a koncepción. Egyes stíluselemekkel még az 1954-es Porsche 356 Speedster előtt tisztelegnek.

Karbonelemeket használtak és meghagyták az utasoldali ajtó nyithatóságát is, hogy csomagok számára még használható legyen az ülés helye. A műszerfal egyenesen a Porsche 918 Spyderből érkezett. A motor pedig a Cayman GT4-es 3,8 literes, szívó hathengeres boxere lett 393 lóerővel. Végül 1099 kg-os lett az új Bergspyder, ami azt jelenti, hogy egyetlen lóerőnek mindössze 2,8 kg-ot kell cipelnie. Kicsit több mint 4 másodperc alatt van 100-on, a Nürburgringen pedig 7 perc 30 másodperc körüli időre képes.

Kérdéses volt, hogy a Bergspyder utcára ereszthető-e egyes országokban. Bár már az elejétől olyan autót terveztek, mely alkalmas a sorozatgyártásra vagy épp egy szűkebb limitált szériának, de nem ment át a megvalósíthatósági teszten.

Forrás: Porsche