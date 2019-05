Szupersportautóra nagyon sokan vágynak de csak nagyon keveseknek adatik meg a birtoklás. Aki nem milliárdokat bezsebelő sztárfocista vagy hasonló, annak maradnak az élet apróbb örömei, amikből azért bőséggel akad. Ennek a replikának indiai alkotója minden kézműves tudását bevetette a siker érdekében és valószínűleg azért nem fedte fel a kiindulási alapot, mert műve kiköpött Budatti lett.

A jellegzetes franciakék és a sötétkék színkombinációját nagyon eltalálta és a formákban is igyekezett hozni a Volkswagen tulajdonában lévő gyár autóját. A Veyronról és még sok más Bugatti-modellről ismert maszk is ott figyel a megnyújtott orrán. Figyelemre méltó az autó hátulján lévő, kézzel festett EB logó is, mely remek példája az indiai mesterek precizitásának.

Csupán két ponton rugaszkodott el a művész a Veyrontól jelentősen. Egyrészt a tetőnél, mely levehető vászon, hogy kabrióként is használható legyen az 1,6 millió forintnyi összegért kínált replika. Másrészt a beltér, mely jóval praktikusabb, mint az eredeti Bugatti utastere, hiszen ez négy személynak nyújt ülőhelyet.