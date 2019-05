Bár korábban már V8-as motor is volt ebben a kabrió BMW E30-asban, most újabb őrültséget eszelt ki tulajdonosa, a Connecticutban élő Jon Volk. Ezzel nagy fába vágta a fejszéjét, hiszen elektromos autót kezdett faragni az első generációs 3-asból. Ma már több veteránhoz is kínálnak különböző cégek átalakító készleteket, de ehhez a típushoz nem volt ilyesmi, ezért a nulláról kezdte az építést, mely jól mutatja, milyen lehetőségek rejtőznek a villanyos hajtásban.

Nem könnyű helyet találni a Chevrolet Voltból érkező akksicsomagnak és inverternek, de a motor helyán elfértek ezek is, a Teslából származó villanymotorok viszont nem foglalnak sok helyet, így összességében nagyon helytakarékos a hajtáslánc. A Tesla motor gyári állapotában is 380 lóerős teljesítmény leadására képes, így aztán egész biztosak lehetünk benne, hogy fürge lett az E30-as az új erőforrással. A 32 kilowattórás akksival az autó egy feltöltéssel nagyjából 160 kilométert képes megtenni.