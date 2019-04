Talán picit túlzás, de úgy érzem, hogy simán be kell vennünk a Ford kisbuszát a Bosszúállók csapatába, ugyanis ha ez nincs, akkor a Hangya sem tudott volna visszatérni a kvantumvilágból, és adni egy tuti tippet Amerika kapitányéknak, hogy mit is kellene kezdeni Thanossal. De erről ennyit, nem akarok spoilerezni, szóval inkább nézzük, melyik autóról is van szó.

Ford Econoline (1972)

Az autóval először a Hangya című filmben találkozhattak a nézők, és a későbbiekben ez volt az a kisbusz, amibe beépítettek egy kvantumátjárót. Az autó három Marvel-filmben is feltűnik, de az igazán kulcsfontosságú jelenete a Végjátékban van.

A filmben látható modell az Econoline második generációjába tartozik, amelyet egyébként 1968–1974 között gyártottak. Az első generációz képest ez már megkapta az F-széria futóművét és tolóajtóval szerelték fel. Motorváltozatok terén a korai években négyliteres, hathengeres blokkal szerelték, aztán jött az ötliteres, szintén hatos, később pedig az 5.0 V8. Az erőátvitelről háromsebességes manuális vagy automata váltó gondoskodott.

Egy ilyen kisbusz egyébként egy másik nagyon híres filmben is szerepelt, méghozzá a hetedik James Bond-filmben, amelynek a címe: Gyémántok az örökkévalóságnak (1971).

A Marvel filmjeiben egyébként olyan autók tűnnek fel, mint például az Audi R8 és e-tron, Acura NSX Concept, Chevrolet Corvette Stingray, Lamborghini Huracan, Triumph Spitfire vagy a Lexus LC.