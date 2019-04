Különleges ez az 1963-as Lincoln Continental, melyet közel 36 millió forintnak megfelelő összegért kínálnak eladásra az eBay-en. Eredetileg nem ebben az elnöki limuzin formátumban látta meg a világot. Azonban annak érdekében, hogy épp úgy nézzen ki, mint John Fitzgerald Kennedy autója a merénylet idején, minden apró részletet átalakítottak rajta. Megnyújtották a tengelytávját, az elejére felszerelték a zászlótartókat és a szélvédőhöz a keresőlámpákat.

Hátul lépcsős lökhárítót kapott, valamint pótkereket és két kapaszkodót is és minden apró plecsnit, még a Hess & Eisenhardt táblát is. A sötétkék színű limuzin beltere is épp olyan, mint az elnöki autóé volt, a sötétkék bőrülések közepe világosabb szürkés, szereltek bele rádiót. Az első és a leghátsó ülés egybepados, középen pedig két ülőhely található. A motorja bő 300 lóerős, 7 literes, V8-as, amihez háromgangos automataváltó csatlakozik.