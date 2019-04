Már alaphelyzetben is 755 lóerőt szabadít az aszfaltra a Chevrolet Corvette legdurvább változata, a ZR1-es, ami még a soknál is több. De nem a Hennessey-nek, akik talán semmilyen autó teljesítményével nem voltak még soha elégedettek, ezért ehhez is hozzányúltak. A Hennessey talán az egyik legismertebb amerikai tuningcég, akik már többféle teljesítménynövelő csomagot is kínálnak a Corvette ZR1-eshez. Az első lépcső a HPE850, amiből elég világos minden, a vége pedig a HPE1200. A kettő között pedig ez van:

Ez a Corvette ZR1-es kereken 905 lóerőt képes letenni az aszfaltra, ami azt jelenti, hogy bőven 1000 lóerő fölött van a teljesítménye. A 6,2 literes, LT5-ös V8-as motoron hatalmas kompresszor figyel. Ahhoz, hogy ezt a rengeteg lovat előcsalják belőle, nem csupán a motorvezérlőt kellett megpiszkálni, alaposan bele kell nyúlni a motorba is és az üzemanyag-ellátó rendszerbe. Szép kis lista figyel a Hennessey honlapján, hogy milyen műveleteket hajtanak végre az autón.

6500-as fordulaton több mint 1000 lóerő, mellé 4400-tól 1310 Nm nyomaték. Iszonyatos erő lakik tehát ebben a Corvette-ben és ennél van feljebb! A legmókásabb az egészben, hogy 3 év vagy 36 ezer mérföld garanciát is vállalnak az átalakításra. Arra az autóra, ami ilyen iszonyat erős és ennyire üvölt: