Sokak szerint a japán sportautók egyik legszebb korszaka a ’90-es évek. Nem csoda, hiszen ekkoriban élte fénykorát a Toyota Supra, a Honda NSX és még számos típus. Köztük a Mazda RX-7-ese is, mely motorikusan talán mind közül a legkülönlegesebb. Egyúttal éppen ezek az autók olyan végtelenül népszerűek a tunerek körében is, így aztán igazán nagy kincs egy gyári példány. Ehhez igazodnak az árak is. Ez a szép, keveset futott RX-7-es a becslések szerint 30 millió forintnak megfelelő összegért fog gazdára találni.

12 éven át tartotta meg első tulajdonosa, aztán gazdát cserélt. Figyeltek az autóra, így rendszeresen cseréltek benne olajat, szűrőket és mindig a szükséges mennyiségű, friss benzint kapott, valamint új akksit és gyújtógyertyákat. A 25 éves sportkocsi még most is újszerű, amit megmagyaráz az eddig futott 7402 kilométer is. Nem ezzel jártak minden áldott nap munkába, annyi egészen biztos. A Montego kék metál színhez bézs bőrkárpitozást választottak. A Touring modell felszereltségéhez tartozik a hátsó ablaktörlő, a ködlámpa és a napfénytető. A szórakoztatásról Bose Acoustic Wave hangrendszer gondoskodik.

A motortérben 1,3 literes, turbófeltöltős Wankel található, mely 255 lóerős telejstményét 6500-as fordulaton adja le, mellé 5000-től 294 Nm nyomatéka van. Hozzá 5 gangos kéziváltó csatlakozik és hátsókerék-hajtás, melyet önzáró differenciálművel tettek élvezetesebbé.