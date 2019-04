Nem volt könnyű dolga a Lamborghini Countach-nak, hiszen a világ egyik legszebb, minden idők első szupersportautóját kellett pótolnia a ’70-es évek közepétől. Bár kritikusai ma is bőven akadnak, az 1983 példánban gyártott sportautó egyike a legismertebbeknek. Ék alakú formája a Bertone stúdiónál dolgozó Marcello Gandini egyik legismertebb műve, mely 16 éven át maradt gyártásban. Nem csoda, ha a szép állapotban fennmaradt példányok már aukciókon cserélnek gazdát. Ez a sárga, 25th Anniversary Edition azonban sajnos közel sem ilyen.

Azt nem közölték, hogy a sárga példánnyal mi történt, de a sérülések elég látványosak. Az utaskabin ép maradt, de az autó eleje és a hátulja is komolyan sérült, ahogyan mindkét oldala is. A Countach híresen nehezen kezelhető és megbízhatatlan gép, mely hamar megbosszulja a sofőr átgondolatlan tetteit. Valószínűleg ebben az esetben is ez történt. A roncsnak aukción keresnek gazdát. Egy keveset futott, ép példányért tavaly több mint 100 milliót csengethettek ki, így bizonyára ez alatt kel majd el a sárga autó.

A baleset másik lehetséges okáról videós példát is tudunk hozni Leonadro di Caprio főszereplésével, A Wall Street farkasa című filmből. A jelenet végén hasonlóan nézett ki a szintén 25. évfordulós, de fehér színű Countach:

Forrás: copart.co.uk