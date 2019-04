Kifejezetten Vlagyimir Putyin igényeinek megfelelően fejlesztették az Aurus Senat legfényűzőbb és egyúttal legbiztonságosabb változatát, így az orosz elnöknek már nem kell holmi páncélozott Mercedes S-osztályt használnia, hanem akad számára hazai luxusautó is. Természetesen ez önmagában is jövedelmező, de nem annyira, mintha elérhetővé tennék az Aurus luxusát mások számára is. Az orosz oligarchák ezentól a Rolls-Royce és a Bentley mellett választhatnak Aurust is. A limuzint már több változatban is láthatta a közönség, még a Genfi Autószalonon is megjelent a márka. Az is tudható, hogy készülnek egy luxusbusszal is, ám a most felbukkanó kabrió meglepetés.

Az autókat Yakunin_077 fotózta a moszkvai Vörös téren a nyitható tetejű változatokat, mely stílusában leginkább a Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé és Dawn modellekre hasonlít majd. A műszaki alapok változatlanok lesznek, de a karosszéria valamival rövidebb és kétajtós. A motor megmarad a 4,4 literes, turbó V8-as, mely teljesen saját fejlesztésű és közel 600 lóerőt teljesít és 800 Nm nyomatéka van. Hozzá 9 sebességes automataváltó és összkerék-hajtás társul. A limuzin 2,7 tonna, ez az adat valamivel könnyebb lesz a szerényebb anyagköltségű kabrió esetében. Ezek mellett a 10 millió orosz rubeles ár is mérséklődhet a nyitható tetős változatnál.