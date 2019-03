25 évig dolgoztam a Mercedesnél, nyolc éve segédkezem az orosz projektben – mondja erős német akcentussal, angolul az orosz Aurus standján, a kinti zajos sürgés-forgástól diszkréten üvegfallal leválasztott, félig elfüggönyözött szeparéban az ősz mérnök. Egy pont olyan héttonnás, golyóálló KAMA-abroncsokon sötétlő páncélozott limuzin mellett beszélgetünk, mint ami Vlagyimir Putyint is hozza-viszi ügyes-bajos dolgait intézendő.

Olvass tovább

Szerencsére a kint kiállított polgári Aurus Senatba be lehet ülni életveszély nélkül. Ez a kocsi már csupán 2750 kilót nyom üresen, de 4,4 literes, állítólag teljesen orosz fejlesztésű motorjával, kilencfokozatú automata váltójával és állandó összkerékhajtásával bizonyára sokkal mozgékonyabb, mint az államelnöki változat.

Vagy, ha kell, sokkal tisztább üzemű, hiszen ez a Rolls Royce Phantomnál csupán 14 centivel rövidebb (de így is 5,63 méter hosszú) luxuslimuzin hibridhajtású! A hátsó tengely mögött elhelyezett lítium-vas-foszfát akkuval rövid távon és kis sebességgel tisztán elektromos hajtással is képes mozogni. Ha viszont menni kell, megy is: a biturbó V8 csaknem 600 lóerőt produkál.

Az Aurus Senat gyártása egyelőre manufakturális jellegű, de állítólag már szervezik a komolyabb sorozatgyártást a mindenféle egykori márkák, többek közt az UAZ utódjának is tekinthető Sollers JSC-vel, így a jelenlegi évi 100-150 darabos kapacitást a hazai piac mellett az arab államokban és Kínában is várható komoly érdeklődéshez tudják majd igazítani.

Az Aurus várhatóan már jövőre a nyugat-európai piacon is megjelenik; hogy milyen sikerre számíthat, nehéz megjósolni. Mindenesetre ha a kicsit kényelmetlenül Rolls-Royce-ra emlékeztető dizájn nem is feltétlenül nyeri majd meg a német, francia, brit vevők szívét, talán majd a kocsi platformjára épülő új luxus-SUV bejön az orosz ipar iránt érdeklődő nyugati vevőknek is.

Forrás: Vezess