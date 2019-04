Rengeteg érdekes történet lapul az internet alsóbb rétegeiben, sőt vakmerő felfedezőként elmerészkedhetünk az írott sajtó éveibe is, ahol valódi kincsek lapulnak. Hazai mesteremberek mindig előállnak egy-egy egyedi építéssel, amire rácsodálkozunk, majd elfelejtjük, de pár év múlva újra előkerül.

A képeken szereplő, Jawa alapokra épített motor is hasonló utat járt be. Most egy orosz (!) oldalon bukkant elő, de a Google találatokban többször említik motoros fórumokban, blogposztok alatt, állítólag még a Motorrevü is írt róla. A fellelhető információk valószínűleg ebből a cikkből származnak.

A hathengeresre átépített blokkhoz három karburátor tartozik közös légszűrőházzal, a gyújtás Audi, az indítómotor Suzuki Swift származék. Az első villa és fék MZ, a benzintartály pedig valamelyik “csepptankos” Jawa-ról lett kölcsönözve a nagyobb mérete miatt.

Radikális, és jó értelemben vett őrült elgondolás, ami fejlődött az évek során, a képeken szereplő motortól rengeteg ponton eltér a videón látható verzió, ami már egy igazi, épített Chopper képét mutatja.