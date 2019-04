Bár a legtöbb esetben nem nehéz megtalálni egy olyan autót, mely igazából el sem veszett, a kanadai Montreálban előbukkanó Integra Type R-rel mégsem volt ennyire egyszerű. Az autó szerencsére nem azok közé a frissen elrakott gépek közé tartozik, melyeket legutoljára akkor használtak, amikor legurultak vele a gyártószalagról. Ebben az autóban ugyanis már 132 ezer kilométer van, ami 18 éves autóhoz képest mindenképp jó, de közel sem kiemelkedő.

A 2001-e évjáratú Acura (Honda) Integra Type R már csak azért is ritka, mert egyike az utolsó kanadai piacra szánt 250 példánynak, amit a rendkívül vagány, vörös ülésekből is sejteni lehet. A Championship White színű autó igazi klasszikus összeállítás és a karosszérián csupán egyetlen karcolás van. Még légkondi is van benne, melynek 2000 dolláros felára volt az autó vásárlásának idejében és a kereskedők szerelték be.

Az Integra Type R motorterében a B18-as 1,8 literes, négyhengeres szívómotor található, természetesen VTEC vezérléssel. A japán belpiacos példányok 8000-nél adják le 200 lóers teljesítményüket, mellé 5700-nál 176 Nm nyomatékuk van. Hozzá ötsebességes kéziváltó csatlakozik és persze elsőkerék-hajtás. Ám ennek ellenére nagyon kedvelt pályagép az Integra, hiszen igényes futóműve képes a fronthajtás hátrányait háttérbe szorítani. Az eladó bő 8,5 millió forintnak megfelelő összegért válna meg tőle az eBay-en.