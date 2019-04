Bár a Mustang ekkoriban még nem volt annyira nagyszerű, mint mostanság, azért nem a vezetési élmény okozott benne ekkora törést. Inkább úgy gondolta, hogy csatlakozik azok táborához, akik majd keveset futott youngtimerrel fognak szép pénzt leakasztani hosszú évekkel később. Talán ott volt már benne korábban is a gondolat, hiszen az autót a kereskedésben a kérésére nem csomgolták ki, minden fóliát és gyárban felhelyezett matricát az autón hagytak.

1999-ben Douglas apja egy Ford Mustang Cobrával járt, aztán 2002-ben meglátogatta a Chicago-i Auto Show-t, ahol meglátta a frissen bemutatott Mustang Cobra SVT Convertible-t és azonnal beleszeretett. Nem kellett neki sok idő, még ebben az évben elment Jacky Jones Ford kereskedésbe, hogy akko pár éves Mustangja helyett egy Cobra SVT-t vigyen haza. Augusztusban meg is kapta az autót. Ezt követően hazament vele és úgy döntött, hogy ennyi elég is volt, inkább elrakja.

Olvass tovább

Az autót Douglas vette meg apjától, ő szintén kedveli a Shelby Mustangokat. Garázsának másik tagja egy 2008 Shelby GT500-as, ami még ennél is egy picikét kevesebbet futott. Talán azóta találtak egy rövidebb utat is a Ford kereskedőtől hazáig, netán ők költöztek közelebb. Ki tudja? A 17 éves kabrió Mustangban csupán 9 kilométer van. Valószínűleg nem is lesz sokkal több, ám egy napon bizonyára beérik a befektetés.

A Terminator Series változatban a 4,6 literes, V8-as motorral Eaton kompresszort szereltek, így a teljesítménye 390 lóerőre növekedett (320 lóról), mellé közel 530 Nm nyomatéka van. Álló helyzetből 100-as tempóra kicsit több mint 4,5 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége 250 km/óra.

Forrás: barnfinds.com