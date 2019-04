17 éven át használták napi szinten ezt a Maserati Mexicót, aztán valamilyen okból kifolyólag 1987-ben egy raktárba parkolták le, ahonnan csak most került elő ez a gyönyörű, olasz sportautó. Mivel a Maserati egyébként is napi használatban volt, cseppet sem hibátlan, ráadásul a tárolás során sem ügyeltek a csíramentes állapotra, így jól láthatóak az eltelt évek az autón. Ez azonban sokkal izgalmasabb és valósághűbb, mint a túlrestaurált példányok. Mielőtt még hosszú álomra küldték volna, 73 237 kilométert tekertek bele.

Fűzött küllős Borrani krómfelnik vannak az autó alatt, megkapta a ZF ötfokozatú kézi váltóját, Jensen AM/FM sztereó rádióval szerelték és akad benne elektromos ablak, valamint hátsó szélvédőfűtés is. Elég magas felszereltségű autóról van tehát szó, mely egyúttal nagyon ritka is. A színösszeállítás is passzol a Maseratihoz, a középkék fényezés mellé világos, vajszínű bőrbelsőt és elegáns fabetéteket párosítottak. Bár az autó külseje nem fest tökéletesen, a mechanikai része működőképes és a lemezek nagyrésze is ép.