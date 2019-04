Igaz, hogy a ’90-es és 2000-es évek nem az amerikai izomautók legszebb korszaka, de valószínűleg nem a csalódottság miatt van olyan rettentően kevés kilométer ebben a fekete Pontiac Trans Am kabrióban. Ma már sorra kerülnek elő az olyan autók, melyeket tulajdonosuk kifejezetten azzal a céllal vett, hogy aztán ne használja. Néhányan úgy tartják, hogy 1-5 kilométernél több még csak véletlenül se szaladjon bele az órába, de ez nem túl egészséges. Ebben a Pontiac Trans Amben is csak az időszakos átmozgatás miatt feltétlenül szükséges 350 kilométer van.

Egy karcolástól eltekintve az autó állapota természetesen újszerű, még a gyári adattáblája és az árlistája is ott figyel az ablakán. Erről az is kiderül, hogy a 2002-es autót 47 130 dollárért lehetett megvásárolni akkoriban. Ez mai értéken 62 270 dollár, ami valamivel több mint 19 millió forint. Ez a modell ráadásul igazán jól felszerelt darab és limitált szériás is. A típus 35. évfordulójára adták ki, amit kis plakettek is jeleznek, valamint a motor is kapott egy izmosító csomagot. A fekete bőrülések hat irányban állthatóak, a szórakoztatásról 8 hangszórós Monsoon hifi gondoskodik.

A V8-asra pakolt Ram Air csomag tartalmazza a gépháztető markáns légbeömlőit és a módosított kipufogórendszert is, valamint Hurst váltó jött vele. A 35th Anniversary Editiont mellesleg egy kis cég, a GMMG készítette. A motor 380 lóerőt teljesít, ahogyan az a gépháztetőn is szerepel, ami mellé 542 Nm nyomatéka van. Ez 55 lóerő és 68 Nm pluszt jelent a kiindulási alaphoz képest.