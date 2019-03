Baj sem történt, büntetés sem érkezett, a fekete Saab sofőrje mégis úgy érezte, nyilvános levélben kell bocsánatot kérnie a kihágásért. A “Győrben közlekedünk” Facebook csoportban megjelent bejegyzés tanulsága szerint, egy autós ezt a közösséget kérte meg a levél közlésére. A sofőr ezekkel a sorokkal enyhített furdaló lelkiismeretén:

“Ma 10:30 körül a kórháznál a Meki felől jött át a zöld jelzésen három gyalogos, akik megállásra kényszerültek, mert átmentem előttük a piroson. Az az igazság, hogy háromszor egymás után hívott az egyik barátom, gondoltam, hogy baj van, így felvettem a telefont, röviden csak annyit, hogy egy súlyos balesetről számolt be. Eléggé sokként ért a hír, egyszerűen nem is tűnt fel, hogy nekem van piros, csak amikor már áthajtottam rajta. Szeretnék tőlük ezúton is elnézést kérni mind a piroson való áthajtásért,mind a telefonálásért.

Direktbe a piroson való áthajtás soha nem fordult még elő velem korábban, ezek után sem fog. Nem akarok mentségeket keresni, én voltam a hibás, tényleg nagyon sajnálom a dolgot, nagyon örülök, hogy ők velem ellentétben figyeltek, így nem lett baleset. Ha az illető társaság jelentkezik a posztom alatt, vendégeim egy kávéra és egy személyes bocsánatkérésre is.