Egy győri autós nem figyelt menet közben és áthajtott a piroson, pont egy gyalogosátkelőnél. A dolgot csak tetézte, hogy közben még telefonált is. Ezek után nagyon furdalta a lelkiismeret és üzent a zebrán közlekedő gyalogosoknak a Győrben közlekedünk Facebook-oldalon keresztül.

Nagyon úgy tűnik, hogy tényleg megviselte a dolog, és mostantól sokkal jobban oda fog figyelni, hogy ilyen ne történjen meg.

Ma 10:30 körül a kórháznál a Meki felől jött át a zöld jelzésen három gyalogos, akik megállásra kényszerültek, mert átmentem előttük a piroson. Az az igazság, hogy háromszor egymás után hívott az egyik barátom, gondoltam, hogy baj van, így felvettem a telefont, röviden csak annyit, hogy egy súlyos balesetről számolt be. Eléggé sokként ért a hír, egyszerűen nem is tűnt fel, hogy nekem van piros, csak amikor már áthajtottam rajta. Szeretnék tőlük ezúton is elnézést kérni mind a piroson való áthajtásért, mind a telefonálásért. Direktbe a piroson való áthajtás soha nem fordult még elő velem korábban, ezek után sem fog. Nem akarok mentségeket keresni, én voltam a hibás, tényleg nagyon sajnálom a dolgot, nagyon örülök, hogy ők velem ellentétben figyeltek, így nem lett baleset. Ha az illető társaság jelentkezik a posztom alatt, vendégeim egy kávéra és egy személyes bocsánatkérésre is. Továbbá mindenki mástól, akit érintett az eset, vagy látta, szintén elnézést kérek, nekem úgy tűnt, mást nem veszélyeztettem! Hálás vagyok, amiért helyettem is figyeltek, a mutogatás pedig teljesen jogos volt.