Bár megbízhatóságát nem érdemes boncolgatni, vannak, akik szívesen foglalkoznak a hárklis sportmotorral így is. Pedig már alapból sem gyenge az S85B50 kódjelű motor, mely bő 500 lóerős teljesítményét 7750-es fordulatnál adja le, mellé 6100-tól 520 Nm nyomatéka van. A gyári adatok szerint 4,7 másodperc alatt sprintel 100 km/órás sebességre, de egyes mérések szerint ezt a 4 másodperchez közelebb is képes kivitelezni a gyakorlatban.

2005-ben mutatkozott be a BMW M5-ös negyedik és minden eddiginél durvább generációja, melyet sokan az izmos limuzinok csúcsának is tartanak. Megosztott ugyan sokakat Chris Bangle formaterve, de az E60-as legerősebb változatával többen kibékültek. A németországi Dingolfingban összesen 19 523 négyajtóst és csupán 1025 darab Touring modellt gyártottak belőle. Amiben jó része van annak is, hogy ez a világ első szériagyártású szedánja, mely V10-es motort hord az orrában.

Alapvetően 7 sebességes SMG váltót társítottak a motorhoz, mely tulajdonképpen egy kézi váltó, amit egy elektrohidraulikus szerkezet kezel. Így akár 65 milliszekundumra is rövidülhet a váltási idő. Cserébe nem nyújtja az automata váltók finomságát normális közlekedéskor. Mivel elődje kizárólag manuális verzióban volt elérhető, a rajongók joggal követelték az E60 M5-ös esetében is, így a nyomásnak engedve 2006 októberében a BMW bemutatta a hatsebességes kézi váltó opcióját az amerikai vásárlók számára, ezért olyan különleges ez a fehér példány is.

A Soheby’s aukcióján kínált Alpesi fehér autóban 63 100 kilométer van, de már több tulajdonosa is volt. Járt már New Yorkban, Kaliforniában, Texasban, 2016-ban pedig visszakerült Európába, amikor egy svájci gyűjtő csapott le rá. Közel 10 millió forintnak megfelelő összeget várnak az autóért, ami meg sem közelíti az új árát, befektetésnek azonban kiváló lehet. Ezt az is mutatja, hogy nem ez az egyetlen kéziváltós M5 az aukciósház kínálatában.

Forrás: RM Sotheby's